Musica e non solo, a Torino estate reale

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Piazzetta Reale, la storica piazza nel cuore di Torino, si trasforma in un teatro a cielo aperto.

Dopo il successo dello scorso anno torna infatti Torino Estate Reale, quindici spettacoli - molti di respiro internazionale - in cui musica e danza si fondono con la magia del luogo. "Un contesto prezioso e raccolto al tempo stesso, accessibile a tutti", commenta la sindaca Chiara Appendino, che ha presentato oggi il programma dell'iniziativa.

Le note dell'Orchestra Klassica di San Pietroburgo, diretta dal maestro Kantorov, inaugurano la rassegna il 27 giugno. Nel programma anche i giovani ballerini dell'hip-hop nazionale francese di Casablanca, il 28 giugno e il Gran Galà della Magia il 30 giugno. Il primo luglio è la volta della star portoghese Dulce Pontes, mentre il 3 luglio va in scena l'Orchestra Filarmonica di Torino e il 13 luglio l'Orchestra e il Coro del Teatro Regio. Da segnalare anche Per Lucio, tributo a Lucio Dalla di Gaetano Curreri il 5 luglio, e il balletto della Abbagnato il 15 luglio.