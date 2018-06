Grattacielo Regione pronto a marzo 2019

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - "Ci sono stati ritardi, indipendenti dalla nostra volontà, ma ora i lavori sono per fortuna ripresi".

Il presidente Sergio Chiamparino fa il punto sullo stato dell'arte dei lavori per la realizzazione della nuova sede unica della Regione Piemonte. "L'obiettivo - sottolinea nel corso di un sopralluogo al cantiere con il vicepresidente Aldo Reschigna - è avere il palazzo agibile entro fine legislatura, possibilmente anche qualche mese prima per cominciare già i trasferimenti".

Il sopralluogo avviene nel giorno in cui viene sottoscritto il collaudo strutturale di tutte le opere statiche eseguite fino ad ora. La ripresa dei lavori, precisa Chiamparino, "consentirà di ultimare le opere entro la primavera, per azzardare un mese direi marzo".