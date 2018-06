Fca,a Salone di Torino la nuova Renegade

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Jeep svelerà in anteprima europea la Nuova Renegade MY 19, ultima novità della gamma Jeep, mercoledì nel giorno d'apertura del Salone di Torino.

Il modello che nel 2014 ha rivoluzionato il segmento dei suv compatti, coniugando le leggendarie caratteristiche off-road Jeep con un'anima metropolitana e lifestyle - spiega Fca in una nota - si presenterà con numerose novità estetiche ma soprattutto con nuove motorizzazioni. Infatti, per garantire ancora di più massima efficienza e prestazioni, debutterà un'inedita famiglia di propulsori a benzina, a tre e a quattro cilindri, da 1,0 litri con 120 CV di potenza e da 1,3 litri da 150 CV o da 180 CV.

I dettagli saranno comunicati in occasione della presentazione stampa internazionale che si terrà nella seconda metà di giugno.