Estate al Forte di Exilles,30 spettacoli

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Per il quarto anno il Forte di Exilles, nel cuore della Val di Susa, si trasforma dal 23 giugno al 26 agosto nel palcoscenico per una ricca stagione di oltre 30 appuntamenti tra teatro, arte, musica e letteratura. Un cartellone ricchissimo, presentato al Circolo dei Lettori, che ne cura il progetto, dai direttori Pierumberto Ferrero e Fabrizio Vespa, presente anche l'assessora alla Cultura della Regione Piemomte, Antonella Parigi.

Per il primo anno il festival collabora con Tangran Teatro che ha lavorato a un cartellone di grande personalità con spettacoli innovativi. Tra questi il reading di Lella Costa delle lettere di Natalia Aspesi su Venerdì di Repubblica, il 4 agosto, l'incontro sul rapporto tra italiani e cibo, il 12 agosto con Paolo Hendel, e il presidente dell'osservatorio sulle mafie agro-alimentari della Coldiretti, Giancarlo Caselli. E ancora il reading di Laura Curino su Margherita Hack il 14 agosto e l'incontro su Fabrizio De Andrè, il 18 agosto.