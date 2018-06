Dopo rogo campo rom Tazzoli sgomberato

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Il Comune di Torino ha notificato l'ordinanza di sgombero, "per motivi di sicurezza delle persone che lo abitano", del campo Rom di corso Tazzoli. Lo hanno reso noto gli assessori comunali alla Sicurezza e ai Servizi Sociali, Roberto Finardi e Sonia Schellino, rispondendo ad una richiesta di comunicazioni del capogruppo Pd Stefano Lo Russo. La decisione dello sgombero è stata presa dopo l'incendio che domenica scorsa ha distrutto 17 delle oltre 50 baracche presenti nel campo.

A scatenare l'incendio, in seguito al quale sono state sequestrate 35 bombole di Gpl, sarebbe stato "un generatore di corrente alimentato a combustibile liquido".

"Ci siamo subito mossi, coinvolgendo anche il console romeno e il vescovo, per dare ospitalità alle persone per almeno una settimana - ha spiegato la Schellino -. Sono quindi state predisposte la palestra della protezione civile e una zona nell'area di via Onorato Vigliani con delle tende gestite dalla Croce Rossa".