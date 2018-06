Bocuse Off pasticcieri in boutique moda

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - I maestri pasticcieri nella boutique della moda. La 'contaminazione' arte del cibo e fashion è una delle suggestione del 'Bocuse d'Or' Off, il programma collaterale al prestigioso concorso culinario. Una ventina di negozi del lusso hanno aderito all'iniziativa varata da Ascom-Confcommercio con Epat e Circolo dei lettori. L'8 e 9 giugno nelle vetrine di alcuni tra i più rinomati dei negozi del centro di Torino 19 maestri pasticcieri si esibiranno in showcooking e creazioni delle loro specialità.

"E' un progetto tra i primi in Italia in grado di coniugare due mondi solo apparentemente lontani, ma uniti da una creatività tipicamente italiana", ha sottolineato Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino. Nel cartellone ci sono anche le "Colazioni da re" nei B&B creati in dimore nobiliari, i "Menu Reali Sabaudi" (dall'8 al 16 giugno) legati alla storia gastronomica della Torino reale e alle antiche ricette. Il 10 giugno mostra-mercato del Biscotto in una sede aulica, il Museo del Risorgimento".