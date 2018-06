Al via festival dedicato a Pirandello

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - E' arrivato alla sua 12/a edizione il Festival Nazionale Luigi Pirandello 'Loving Pirandello' che quest'anno, oltre ad onorare l'opera del grande scrittore e drammaturgo siciliano, vuole anche essere occasione per riflettere sulla cultura italiana partendo dai 50 anni del '68 e fare da ponte culturale tra il Piemonte e Sicilia.

Ideato e diretto da Giulio Graglia e sostenuto, tra gli altri, dal Teatro Stabile di Torino e dalla Regione Piemonte, il festival si tiene da domani al 27 luglio tra Torino e località della Valsangone, in particolare, a Coazze dove il Premio Nobel per la Letteratura soggiornò nel 1901 ospite della sorella Lina.

Tra i tanti appuntamenti presentati oggi da Graglia e dal presidente dello Stabile, Lamberto Vallarino Gancia, tra prosa, musica e reading, vi sono 4 produzioni tra cui 'Il mio viaggio' di Sabrina Gonzatto, regia di Graglia, scene di Ugo Nespolo (che ha anche rinnovato il logo), 'La patente' e 'L'uomo dal fiore in bocca', regia di Massimo Rotella.