Acquisizione in Cina per Prima Industrie

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Prima Industrie cresce in Cina. Il Cda del Gruppo, leader nei sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, ha deliberato l'acquisizione del 19% della Cangzhou Lead Laser Technology Co., tra i principali player cinesi sul mercato delle macchine laser 2D per il taglio della lamiera. L'operazione, del valore di circa 6,7 milioni di euro, viene effettuata attraverso la controllata cinese Prima Industrie Suzhou e prevede l'opzione non vincolante per il Gruppo italiano di acquisire, entro il 2020, un ulteriore 41% della Lead Laser a condizioni predefinite.

"L'acquisizione della partecipazione - spiega il presidente di Prima Industrie, Gianfranco Carbonato - rappresenta un importante tassello per il rafforzamento del Gruppo sul mercato asiatico e cinese in particolare, anche attraverso il presidio del cruciale segmento delle macchine laser bidimensionali, oltre che un mercato potenziale per le sorgenti laser ed i controlli numerici di Prima Electro".