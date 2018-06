Vasco lascia Torino,ok controlli polizia

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - Si sono conclusi con diciannove denunce i controlli della polizia di Stato in occasione dei concerti di Vasco Rossi a Torino.

Nelle serate di venerdì e sabato sono state 250 le unità impegnate allo Stadio Olimpico nell'ambito dei servizi finalizzati al controllo dell'osservanza delle norme amministrative. La Divisione PAS della Questura di Torino ha denunciato undici persone per contraffazione e ricettazione, 8 per inosservanza di provvedimenti dell'autorità poiché vendevano bottiglie in vetro. Sequestrate quasi 3.500 bottiglie in vetro e 238 capi contraffatti con l'immagine del cantante Vasco Rossi.

Nelle due giornate, gli agenti della Divisione PAS hanno anche elevato 22 sanzioni amministrative: 19 per vendita ambulante senza licenza e 3 per vendita abusiva di biglietti.

Cinque le denunce effettuate dalla polizia municipale, che nell'ambito degli stessi controlli ha sequestrato merce contraffatta e bottiglie di vetro.