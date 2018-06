Vescovo di Tortona diventa commendatore

(ANSA) - ALESSANDRIA, 2 GIU - Sono state consegnate oggi pomeriggio ad Alessandria le medaglie d'Onore concesse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli ex deportati e internati nei lager nazisti Paolo Carbone e Silvio Lavaselli quelle di bronzo al merito civile ad Alessandro Segato e Gianluca Deambrogi. Tra i neo commendatori il vescovo di Tortona Vittorio Francesco Viola. "Un evento straordinario - ha commentato il prefetto Romilda Tafuri - E' la prima volta in provincia, e tra le poche in Italia, che questa onorificenza è conferita a una figura così carismatica che ci avvicina al Cantico delle Creature". "Se mi lasciate quel foglio - ha scherzato il monsignore che appartiene all'Ordine dei Cappuccini, riferendosi alla motivazione - cercherò di fare tutto quello che è stato letto e non ho ancora realizzato. Mi sento inadeguato a ricevere questo titolo. Per san Francesco quello più importante era 'frate': spero sia contento di avere un fratello commendatore".