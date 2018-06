Regione, difenderemo famiglie arcobaleno

(ANSA) - TORINO, 2 GIU - La Regione Piemonte "è determinata a scendere in piazza, se necessario per difendere la serenità delle famiglie arcobaleno piemontesi". Lo dice Monica Cerutti, assessora regionale ai Diritti Civili. Di sicuro parteciperò al Torino Pride il 16 giugno, sicura che saremo in tanti. Si avvicinano tempi bui, - prosegue l'assessora (eletta nella lista di Sel) - ma tutti insieme riusciremo a superarli e a vincere.

Nessun dorma! Chiedo anch'io coerenza a tutte le istituzioni, compresa la sindaca Appendino. Prenda posizione, sia garante dei diritti dei suoi concittadini omotransessuali".

La Regione Piemonte "non solo sta dalla parte della libertà di ogni cittadino e cittadina ad amare chi desidera, - prosegue Monica Cerutti - ma riconosce le famiglie omosessuali al punto tale da aver messo a disposizione il suo fondo antidiscriminazione, che ad oggi ha già una dotazione di 300mila euro, per sostenere le spese legali di coloro che subiranno un'ingiustizia per via del proprio orientamento sessuale".