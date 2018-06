Premio Ostana celebra il decennale

(ANSA) - TORINO, 2 GIU - La 10a edizione del 'Premio Ostana' di scrittura in lingua madre, che si concluderà domani nel paese della Valle Po, ha ricevuto la Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica per l'"interesse culturale, scientifico, artistico e sociale di particolare rilevanza".

commenta: "E'- commenta il sindaco di Ostana Giacomo Lombardo - un ottimo segnale di attenzione da parte delle autorità nazionali in merito alla tutela delle lingue minoritarie, che sono il cuore pulsante di questa nostra iniziativa".

Domani, nel giorno di chiusura della X edizione tutti gli autori premiati si esibiranno in una performance collettiva con l'accompagnamento musicale dei Blu Lazard. L'incontro, a ingresso libero e gratuita, si tiene presso il centro polifunzionale Lou Pourtoun della frazione Miribrart di Ostana.