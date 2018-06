Perin,io a Juve?Ancora no ma sono pronto

(ANSA) - TORINO, 2 GIU - Con la Juve "non c'è ancora nulla di scritto, ma sono pronto. E dovermi giocare il posto non mi spaventa, la concorrenza fa sempre bene". Così Mattia Perin, 'promosso sposo' bianconero. Il portiere oggi con la Nazionale azzurra, ha anticipato il suo futuro allenandosi allo Juventus Center di Vinovo, due giorni prima dell'amichevole degli azzurri con l'Olanda all'Allianz Stadium.

"Non è la prima volta che mi alleno qui, - dice Perin - c'ero già stato due anni prima di Italia-Spagna, si respira aria di vittoria. Ma per adesso mi concentro sulla Nazionale, il mercato lo lascio fare al mio agente e alle due società".