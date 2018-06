Centinaia in piazza per festa Repubblica

(ANSA) - TORINO, 2 GIU - Centinaia di persone in piazza Castello, a Torino, per la cerimonia dell'alzabandiera nel giorno della festa della Repubblica. "Il valore del 2 giugno - ha detto il presidente della Regione Sergio Chiamparino - è di far vedere come tutte le componenti della nostra comunità si stringono attorno ai simboli dell'Italia e dell'Europa".

Il valore del 2 giugno è quello "di una comunità che riconosce cosa significa essere Repubblica. - ha detto la sindaca di Torino Chiara Appendino - E oggi, in piazza, c'era un un clima sereno. Tantissime persone hanno applaudito lo sforzo di tutte le istituzioni e delle forze dell'ordine per garantire serenità, pace e senso di comunità".