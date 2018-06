2 giugno, ad Asti protesta sindaci

(ANSA) - ASTI, 2 GIU - Sindaci senza fascia alla Festa della Repubblica in piazza San Secondo ad Asti per protesta contro la Legge di Stabilità. "Ci siamo permessi di cogliere questa importante ricorrenza - spiega Marco Gabusi, presidente della Provincia di Asti e sindaco di Canelli - per esprimere la convinta protesta nei confronti di una norma della Legge di stabilità che finanzia i Comuni italiani con 150 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza di edifici e strade".

Secondo Gabusi "il criterio fissato premia i Comuni con maggior disavanzo eliminando di fatto gli enti delle nostra provincia.

Chiediamo al prefetto e ai parlamentari astigiani che si impegnino affinché non si ripeta questa ingiustizia e di sensibilizzare il nuovo Governo e il Parlamento a rivedere la norma, con criteri equi e calibrati sulle reali esigenze".