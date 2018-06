Violante presiede 'Ragazzi in aula'

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - La seduta conclusiva dell'edizione 2018 di 'Ragazzi in Aula', nell'Aula della Camera di Palazzo Carignano a Torino, è stata presieduta dall'ex presidente della Camera Luciano Violante. Come Ufficio di presidenza, era presente quello in carica a Palazzo Lascaris, a partire dal presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti. Obiettivo dell'iniziativa avvicinare gli studenti al mondo delle istituzioni facendoli vestire per un giorno i panni dei consiglieri regionali. Nell'Aula, scelta per il suo valore fortemente simbolico, è andata in scena una sorta di istruttivo gioco di ruolo che ha visto i ragazzi discutere e votare quattro progetti di legge da loro ideati e proposti. Al progetto hanno aderito quest'anno 200 studenti di 10 scuole in rappresentanza di 5 province, che hanno presentato 30 proposte di legge. La commissione esaminatrice ha selezionato le 4 al centro dei lavori di oggi, su contrasto dei disturbi alimentari, alternanza scuola lavoro, sostegno alla nascita di asili nido, e mobilità sostenibile.