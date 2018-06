Regione, 51,5 mln contro disoccupazione

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - La Regione Piemonte stanzia 51,5 milioni, in gran parte dal Fondo sociale europeo, per la lotta contro la disoccupazione. Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta Chiamparino su proposta sell'assessora al Lavoro e Formazione professionale, Gianna Pentenero.

Il provvedimento prevede percorsi per l'occupabilità e l'aggiornamento delle competenze, rivolti a persone disoccupate in possesso di qualifica, diploma o laurea, che vogliano conseguire una specializzazione. O anche rivolti occupati e disoccupati per il conseguimento di qualifica o abilitazione professionale. Previsti anche percorsi per l'inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili come detenuti, disabili, e stranieri. Una novità sono i percorsi brevi per la riqualificazione e ricollocazione professionale delle persone che hanno perso il lavoro e sono inserite nelle misure di politica attiva oppure provengono da aziende in crisi.