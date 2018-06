Piazza San Carlo, cerimonia anniversario

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - Cerimonia ufficiale domenica 3 giugno, in piazza San Carlo, a Torino, in ricordo di Erika Pioletti, la donna di 38 anni, della Val d'Ossola, morta per le ferite riportate nella calca, esattamente un anno fa, durante la proiezione su un maxischermo della finale di Champions League di calcio Juventus-Real Madrid. La commemorazione - informa la Città di Torino - avrà inizio alle 11,30, alla presenza dei familiari e delle autorità cittadine. "Saremo presenti anche noi, sicuramente mia moglie ed io e il papà di Erika - dice Angelo Rossi, zio della vittima - la sindaca Appendino ci ha invitati e ci saremo". "E' già passato un anno da quel triste momento - aggiunge lo zio - . Leggiamo sui giornali delle inchieste in corso ma Erika non ce la ridarà nessuno".