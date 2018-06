Nuovi Cavalieri del lavoro, 3 piemontesi

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - Tre dei 25 cavalieri del lavoro nominati oggi dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, in occasione della festa della Repubblica, sono piemontesi.

Si tratta di Alberto Barberis Caconico, 79 anni, di Biella, amministratore della Lanificio Vitale Barberis Canonico, finanziaria dell'azienda di famiglia fondata nel 1936 la cui attività laniera risale al 1663, con 1.300 clienti nel mondo, un export dell'80% e 400 addetti; Luciano Cillario, 75 anni, di Cuneo, presidente e ad di Eurostampa Spa multinazionale leader nella produzione di etichette per vini, con 800 dipendenti, due sedi produttive a Cincinnati e Glasgow, un laboratorio nella Napa Valley; Carlo Francesco Mario Ilotte, 78 anni, di Torino, amministratore unico della società 2A Spa, da lui fondata nel 1973 specializzata nella pressofusione in alluminio e della componentistica tessile per la produzione delle chiusure lampo e dei relativi macchinari e impianti, azienda con con 3 stabilimenti a Torino, due negli Stati Uniti e in Cina e con 550 dipendenti.