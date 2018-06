Mondovì, sequestrata 'droga dell'Isis'

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 1 GIU - I Carabinieri di Mondovì hanno arrestato due profughi richiedenti asilo, un 21enne del Mali, domiciliato in un centro di accoglienza del monregalese, e un 23enne nigeriano, ospite in un analogo centro del saviglianese, accusati di spacciare droga, soprattutto hashish e marijuana, a giovani, alcuni dei quali minorenni.

I militari hanno anche denunciato in stato di libertà un nigeriano di 22 anni anch'egli richiedente asilo, un ivoriano di 24, un marocchino di 20, i primi due accusati di spaccio, il terzo di favoreggiamento al traffico di droghe.

Gli spacciatori smerciavano in un parco pubblico del centro di Mondovì principalmente nelle ore pomeridiane per i più giovani, di sera per gli altri consumatori. Le indagini hanno consentito di effettuare uno dei primi sequestri in Piemonte di Tramadol, stupefacente conosciuta anche come "la droga del combattente", poiché utilizzata dai miliziani dell'Isis in quanto consentirebbe di alleviare i sintomi di fame, sete e stanchezza.