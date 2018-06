Lavori abusivi Gran Paradiso, condannato

(ANSA) - IVREA (TORINO), 1 GIU - Il tribunale di Ivrea ha condannato a due mesi e dieci giorni di reclusione e a una multa di 39mila euro un uomo di Ronco Canavese (Torino), proprietario di un immobile in località Sauderi oggetto di alcuni lavori edilizi realizzati senza autorizzazione. L'abuso riguarda interventi di manutenzione straordinaria e la costruzione ex novo di un terrazzo su un immobile in area protetta. A scoprire l'abuso sono stati i guardaparco della Valle Soana.

Le attività di polizia giudiziaria e di indagine hanno portato alla condanna penale del trasgressore e al ripristino dello stato dei luoghi antecedente all'inizio dei lavori. "La magistratura - fanno sapere dall'ente parco Gran Paradiso - ha confermato che la mancata richiesta di nullaosta all'Ente Parco rappresenta un illecito di natura penale in base alla Legge Quadro 394 del 1991 sulle aree protette".