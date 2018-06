Furgone con 19 migranti, fermato autista

(ANSA) - CUNEO, 1 GIU - I carabinieri di Borgo San Dalmazzo, nel Cuneese, hanno intercettato e arrestato un uomo di origini pakistane, J.A., 40 enne, residente in Spagna, colto nella flagranza del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. L'uomo è stato fermato lungo la Statale 21, diretto al colle della Maddalena e al confine francese, alla guida di un furgone preso a noleggio. Nel vano posteriore, senza posti a sedere e senza finestrini, vi erano stipate 19 persone, tutte richiedenti asilo politico in Italia, di origini pakistane e nepalesi. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l'autista stava favorendo l'ingresso illegale in territorio francese dei migranti dietro corrispettivo in denaro di circa 500 euro a persona.