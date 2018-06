Fca: Marchionne presenta piano fino 2022

(ANSA) - BALOCCO (VERCELLI), 1 GIU - È una Balocco blindatissima quella che si prepara a ospitare il grande giorno di Fca: sono oltre 300 i giornalisti e gli analisti finanziari, provenienti da tutto il mondo, che partecipano alla presentazione delle strategie di Fca fino al 2022. La sala stampa è stata allestita in una delle officine del centro sperimentale: il logo Fca domina su sfondo blu.

Sergio Marchionne con i componenti dell'executive management del Gruppo illustrerà il piano del gruppo che dovrebbe prevedere una concentrazione sulle auto di lusso, con Jeep, Alfa Romeo e Maserati protagoniste, e un ridimensionamento delle auto di.

massa e del brand Fiat. L'attenzione è anche sugli aspetti finanziari: dall'obiettivo di azzeramento del debito industriale ai target per il 2022, dallo spin off di Magneti Marelli all'ipotesi di costituzione di una divisione unica per Alfa Romeo e Maserati.