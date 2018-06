Fca: Marchionne, 500 è l'ideale per elettrica a batteria

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - "La Fiat 500 è il veicolo ideale per una soluzione elettrica a batteria". È una delle novità del piano Fca 2018-2022 annunciata dall'ad del gruppo, Sergio Marchionne, a Balocco.

"Fiat è ben posizionata per sfruttare l'opportunità della city car a batteria - aggiunge - nel segmento A la 500 è leader indubbio per prezzi e quota di mercato. Per decenni definizione di mobilita' urbana, e' ideale per una soluzione a batteria completa". Marchionne annuncia anche una versione Giardinetta della 500 e la possibilità di "ampliare il successo della Fiat Panda con una motorizzazione ecologica". (ANSA).