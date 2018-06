Erbaluce day l'11 giugno Palazzo Birago

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - L''Erbaluce day', dedicata alla più importante docg della provincia di Torino - un potenziale di 1,2 milioni di bottiglie nelle tre topologie bianco fermo, spumante e passito - fa parte quest'anno del ricco programma del 'Bocuse d'Or off', il cartellone di iniziative che accompagnano le selezioni europee del prestigiosissimo concorso di cucina.

Lunedì 11 giugno, dalle 18,30 alle 22 a Palazzo Birago, sede istituzionale della Camera di commercio di Torino, banco di assaggi di vino, in abbinamento con piatti del Canavese, aperto al pubblico, al costo di 10 euro. L'iniziativa è organizzata da Confagricoltura Torino in collaborazione con il Consorzio Caluso Carema Canavese, il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese e i Ristoranti della Tradizione Canavesana.

I vini Erbaluce docg nascono in 242 ettari della provincia di Torino, l'estensione maggiore: gli altri 110 sono di Canavese, 77 per Freisa di Chieri, 30 per la doc Pinerolese, 16 per la Collina Torinese, 15 per Carema e 9 per la doc Valsusa.