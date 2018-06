Carlino 5 doppie venduto a 33mila euro

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - Si è chiusa con un realizzo totale di oltre 2 milioni (inclusi diritti) e con oltre il 73% dei lotti venduti l'asta primaverile di numismatica organizzata a Torino da Aste Bolaffi. Come di consueto le monete italiane hanno avuto grande successo, in particolare quelle degli Antichi Stati: il top lot dell'asta, il Carlino da 5 Doppie coniato nel 1786 da Vittorio Amedeo III re di Sardegna, rarissimo e in eccellente stato di conservazione, è stato aggiudicato a 32.950 euro.

Nella selezione dei lotti esteri, spicca il secondo top lot della vendita: il 6 Ducati 1616 di Carlo II, aggiudicato 29.280 euro. Tra le coniazioni del Regno d'Italia, i migliori risultati sono stati messi a segno dal 100 Lire 1864 e dal 100 Lire 1878 di Vittorio Emanuele II (21.960 e 19.500 euro) e, per la sezione 'prove e progetti', dal 20 Lire Elmetto coniato dalla Zecca di Roma nel 1928 (14.650 euro). Tra le onorificenze del Vaticano i migliori risultati dell'asta di ordini e decorazioni: tutti oggetti in oro legati a Papa Paolo VI.