Terremoti: lieve sisma nel cuneese

(ANSA) - CUNEO, 31 MAG - Nuova scossa di terremoto nel Cuneese, la terza degli ultimi cinque giorni. L'epicentro del sisma, di magnitudo 2.0, è stato registrato sulle Alpi al confine tra Belino, in Valle Varaita e la Francia, alle 22,53 di ieri, mercoledì 30 maggio. Non si registrano danni. Le precedenti scosse erano state localizzate a Rittana, in valle Stura e ad Acceglio, in valle Maira.