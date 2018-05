Open Italia, applausi per F. Molinari

(ANSA) - SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 31 MAG - Al Gardagolf di Soiano del Lago (Brescia) è iniziata la 75/a edizione dell'Open d'Italia di golf, secondo torneo stagionale delle Rolex Series dell'European Tour che per il secondo anno consecutivo mette in palio un montepremi da 7 milioni di dollari. Ha fatto il suo debutto sul green Francesco Molinari, a caccia di una storica tripletta dopo successi 2006 e 2016. L'azzurro ha iniziato la gara tra gli applausi del pubblico assiepato alla buca 10 conclusa in par, salvo poi far registrare il primo birdie alla 12. Alla manifestazione è presente anche il presidente della Federgolf Franco Chimenti, che ha assistito anche alla partenza di Renato Paratore, regolarmente in campo così come Nino Bertasio dopo l'influenza che aveva costretto entrambi a saltare la Rolex Pro-Am d'apertura vinta dal Team di Padraig Harrington (3 major in carriera). Il primo birdie dell'edizione 2018 del torneo lo ha imbucato lo spagnolo Jorge Campillo.