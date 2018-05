Corruzione: favori in cambio vantaggi, sei indagati a Torino

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Favori in cambio di vantaggi personali. Parla di questo una indagine della procura di Torino che vede indagate per corruzione sei persone, tra cui un appuntato dei carabinieri, a carico del quale è stata effettuata anche una perquisizione, di recente trasferito nel Cuneese. Il militare, che secondo le accuse dei pm Pelosi, Locci e Toso avrebbe concesso favori per ottenere benefici come auto e cene, ero in forza alla squadra di polizia giudiziaria dell'Arma in procura e in tale veste si è occupato anche di alcuni fascicoli coordinati dal pm Andrea Padalino, ora applicato alla procura di Alessandria.

A questa inchiesta sarebbe legato, come riportano sulle pagine locali alcuni quotidiani, il procedimento disciplinare aperto davanti al Csm nei confronti del magistrato, che non è però indagato.

Promette di "seguire con attenzione gli eventuali sviluppi della vicenda" il Movimento 5 Stelle, che in una nota del gruppo consiliare del Comune di Torino esprime "preoccupazione". "Il mio gruppo politico crede all'integrità della magistratura, che ha sicuramente al suo interno le individualità e le capacità per far luce su queste pesanti ombre", concludono i pentastallati.(ANSA).