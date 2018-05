Busta con proiettile per Capo Stato

(ANSA) - VERBANIA, 31 MAG - Una busta contenente un proiettile è stata intercettata dai carabinieri all'ufficio postale di Calasca Castiglione (Verbania), 637 abitanti in valle Anzasca, una laterale della val d'Ossola. La lettera era indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L'intervento dei militari è stato richiesto dal personale delle Poste. All'interno della busta, con il proiettile, anche un messaggio minaccioso. I carabinieri indagano sulla vicenda nel massimo riserbo.

Secondo quanto appreso in un secondo momento, il ritrovamento della busta contenente il proiettile, e indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è avvenuta nell'ufficio postale di Bagno Anzino, e non in quello di Calasca Castiglione, il paese vicino, dove i carabinieri hanno comunque effettuato degli accertamenti.