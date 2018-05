1/a edizione Boat Show Marina Verbella

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Si tiene sul Lago Maggiore la prima edizione del Boat Show Marina di Verbella (1-3 giugno). Il Cantiere Nautico Feltrinelli, importatore esclusivo in Italia per il marchio Frauscher, partecipa con il day cruiser 747 Mirage nelle due versioni, standard e Air. Nei tre giorni di manifestazione a Sesto Calende, previste vedranno prove in acqua di tutti i modelli presenti. "Spero che questa iniziativa - ha detto Mauro Feltrinelli, titolare del cantiere - diventi un punto di riferimento non solo per gli amanti del Lago Maggiore.

I Boat Services lacustri in Italia rappresentano una ricchezza dal grande potenziale".