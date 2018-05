Torna Startuppato, idee innovative

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Dall'applicazione per smartphone che misura il tasso alcolemico, messa a punto dalla padovana Floome, allo scooter sharing per promuovere la mobilità sostenibile, offerto da MiMoto Smart Mobility, attivo solo a Milano ma in arrivo anche a Torino. Dalle soluzioni per la Cyber Security di Web Tracker al dispositivo di Midori che permette di tenere sempre sotto controllo quanta energia consumano gli elettrodomestici di casa. Sono alcune delle idee che saranno presentate durante la nuova edizione di Startuppato, l'evento dedicato alle startup innovative. L'appuntamento organizzato da Treatabit e I3P, torna il 14 giugno dalle 18 presso il Toolbox Coworking di Torino.

Tra le novità, un B2B più ricco per incontrare i player del settore e uno speciale Premio Startuppato, tre mesi di consulenza business gratuita sul proprio progetto beneficiando di tutti i servizi previsti dal percorso di incubazione I3P.

L'evento è gratuito e aperto a tutti, ma per partecipare occorre registrarsi sulla piattaforma.