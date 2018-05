Torino forma nuovi manager dello sport

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Torino diventa capitale dello sport business. Escp Europe, prestigiosa business school dall'identità globale, e Awe Sport, società internazionale di marketing sportivo, lanciano lo Sport Management Summer, un corso di tre settimane in lingua inglese rivolto a universitari e neolaureati. "Quello dello sport è un mercato in crescita e questo significa posti di lavoro e investimenti, quando i giovani vengono formati in modo adeguato", spiega Beniamino Savio, ceo e co-founder Awe Sport.

Per iscriversi alle lezioni, che iniziano il 29 giugno, c'è tempo fino al 25 giugno. La prima parte del corso riguarda il sistema sport in generale, settore che dal 2010 al 2017 ha visto i diritti media crescere del 60% e le sponsorizzazioni dell'80%, arrivando a valere complessivamente quasi 110 miliardi di dollari. Nella seconda parte ci si confronta invece sui capisaldi dell'industria sportiva, dal marketing alla comunicazione e alla logistica.