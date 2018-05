Piazza San Carlo,prime diffide al Comune

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - "Stanno arrivando le perizie e stiamo procedendo con le prime diffide al Comune. Il nostro obiettivo non è chiedere i danni a prescindere, ma solo per quelli documentati sotto un profilo medico legale". Così l'avvocato Renato Ambrosio a un anno dai fatti di piazza San Carlo dove, lo scorso 3 giugno, sotto il maxischermo che proiettava la finale di Champions League, si scatenò il panico che provocò oltre 1.500 feriti e la morte di una donna.

Gli avvocati dello studio legale Ambrosio & Commodo hanno attivato, per conto di un'ottantina di feriti, un procedimento civile per ottenere i risarcimenti. "I nostri clienti si sono sottoposti a cure per guarire sia dai danni fisici che dai danni psichici. Per valutare questi ultimi ci vuole circa un anno e ora stanno arrivando le prime perizie medico legali".

"Il nostro obiettivo è ottenere un risarcimento a titolo assicurativo - conclude l'avvocato Ambrosio -. La causa civile è nei confronti del Comune e tratteremo i danni con gli assicuratori della Città".