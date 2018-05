Parco Dora Live, 8 weekend di spettacoli

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Una serata in più, dedicata al teatro, negli otto fine settimana della kermesse di spettacoli, gratuiti, al centro commerciale 'Parco Dora', a Torino, che partirà il 1° giugno per concludersi a fine luglio. Al venerdì e alla domenica, dedicati rispettivamente al cabaret e alla musica italiana, al #Parco Dora Live si aggiunge il sabato, quando saranno protagonisti gli artisti teatrali. Molti i volti noti: tra i cantautori sono attesi Fabio Concato, l'ex Pooh Dodi Battaglia, Gatto Panceri e Luca Carboni; le signore della musica sul palco del #Parco Dora Live saranno Mietta, Antonella Ruggiero e Jo Squillo, attesi anche Teo Teocoli e Dario Ballantini. Per le serate cabaret e teatro ci saranno Paolo Ruffini e Gianpiero Perone, Duo Full House, Pino Insegno, Fabio Cassini, Antonio Ornano, la coppia Max Pisu & Roberto Ciufoli e tanti altri. Tutti gli spettacoli cominciano alle 20,30; i posti, in piedi e a sedere, si prenotano ritirando il ticket all'infopoint nella Galleria all'interno del Centro commerciale.