Ospedale Koelliker rinnova la Fisiatria

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - L'Ospedale Koelliker di Torino ha inaugurato oggi la rinnovata Divisione di Fisiatria, ristrutturata secondo i più avanzati standard nel campo della fisiatria e della riabilitazione.

"Un reparto fondamentale - spiega l'ad Alberto Ansaldi - che ci permette di offrire percorsi di recupero funzionale in un'ottica multidisciplinare grazie alla collaborazione tra gli specialisti delle diverse Unità Operative della struttura".

Il nuovo centro di Recupero e Riabilitazione Funzionale offre 35 posti letto tra degenza privata e regime di ricovero in convenzione con Ssn, 3 palestre, strumenti per terapia fisica (2 tecarterapia), numerosi ambulatori per i trattamenti individuali, macchinari di ultima generazione, con specialisti di alto livello che utilizzano le tecniche più innovative nel campo del recupero e della riabilitazione funzionale.

"Siamo forniti anche di una piscina riscaldata per l'idrokinesiterapia - spiega Giuseppe Larosa, direttore del Reparto - in grado di ottimizzare le cure".