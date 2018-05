Museo Cinema, Milani lascia presidenza

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Laura Milani lascia, dopo un anno, la presidenza del Museo del Cinema di Torino. A renderlo noto un comunicato in cui annuncia l'intenzione di tornare ad occuparsi a tempo pieno dello Iaad, The Italian University for Design di cui è presidente e direttrice. "Ho accettato questo incarico, pro bono, rispondendo alla richiesta di mettere in sicurezza il Museo in termini economici e contribuire a tracciare le linee guida per il futuro. Oggi i conti sono a posto e sul tavolo dei soci fondatori c'è un piano strategico sino al 2020".

Milani ringrazia la Regione Piemonte e il Comune di Torino e tutti coloro che lavorano e collaborano col Museo "per renderlo unico in Italia e nel mondo". "E' stata un'esperienza significativa, da cui ho avuto modo di imparare molto", sottolinea confermando "al territorio e ai suoi principali attori e rappresentanti la disponibilità di sempre a collaborare attivamente". "L'amore per la mia città non è in discussione - conclude - sarò sempre a disposizione per farla crescere".