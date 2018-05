Merce contraffatta sequestrata a Torino

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Quasi tremila paia di orecchini e oltre 230 confezioni di ganci per orecchini, per un valore di circa 3 mila euro, sono stati sequestrati in un negozio di Torino. Il gestore, un cittadino cinese, è stato sanzionato per oltre mille euro. L'operazione è stata effettuata nell'ambito dei controlli della polizia municipale, nella zona di Porta Palazzo, per il contrasto all'abusivismo commerciale. Nei pressi del Balon, gli agenti hanno sequestrato una ventina di paia di scarpe contraffatte. Il venditore, di origine africana, alla vista della polizia municipale è fuggito abbandonando la merce.