Mense scuola a Torino, polemica su costi

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - E' stata definita, dopo tre rinvii, la graduatoria delle aziende che hanno partecipato al bando per la gestione del servizio delle mense scolastiche di Torino per il triennio 2018-2021. Ad aggiudicarsi i lotti tre aziende di ristorazione con costi a pasto dai 3.99 ai 4 euro. E non si placano le polemiche per "la scelta di impostare di fatto la gara al massimo ribasso".

Sul tema torna anche il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Enzo Lavolta (Pd), che ha presentato una richiesta di comunicazioni alla sindaca Chiara Appendino e all'assessora all'Istruzione Federica Patti. "Vengano in aula a spiegare ai torinesi cosa mangeranno i nostri bimbi da settembre con 3,90 euro a pasto. Una gara che avrebbe dovuto privilegiare offerte di qualità si é ridotta ad una mera competizione tra chi offre meno. Ora temiamo che il fenomeno del panino da casa, ignorato dall'amministrazione, cresca più di quanto accaduto finora".