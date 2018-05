Lavazza, 2017 anno record in Francia

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Lavazza diventa leader, in Francia, per numero di punti vendita - 113 mila con un fatturato di 120 milioni di euro, in aumento del 6% - sul mercato del consumo fuori casa. La crescita, illustrata in occasione del torneo Roland-Garros di cui Lavazza è caffè ufficiale, è conseguenza dell'acquisizione del 74% di Esp, leader di mercato business del caffè servizio e distribuzione automatica. Una operazione che, con l'acquisizione due anni fa di Carte Noire - 468 milioni di euro il giro d'affari e un indice di crescita del 15% nel 2017 -, fanno della Francia uno dei mercati di riferimento per l'azienda torinese.

"Grazie alla nostra strategia di espansione internazionale, il 2017 è stato particolarmente positivo per il Gruppo - spiega il vicepresidente Giuseppe Lavazza -. I suoi risultati aprono la strada a un 2018 promettente". Presente al Roland-Garros anche il direttore generale di Lavazza France, Serge Merlet, che ricorda come nel 2017 "le capsule vendute tramite Esp sono state 200 milioni".