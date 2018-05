Invalida solo per assegno, denunciata

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Per lo Stato era invalida al 100%, con importanti limiti alla vista, motori e cognitivi. La Guardia di Finanza ha invece provato che era in grado di svolgere ogni normale attività, senza alcun ausilio. Una settantenne di Avigliana, nel Torinese, è stata denunciata per truffa aggravata ai danni dello Stato. Per oltre sette anni è riuscita a percepire l'assegno di invalidità e di accompagnamento, per circa 70mila euro, senza averne diritto.

Nel corso delle indagini la finta invalida è stata pedinata e videoripresa mentre passeggiava disinvolta, attraversava incroci e vie trafficate, oppure al supermercato, intenta a scegliere i prodotti da acquistare, controllandone prezzo e scadenze. E ancora mentre giocava al lotto o acquistava sigarette.

Alla donna, che beneficiava anche dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, sono stati sequestrati 60mila euro.