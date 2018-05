Iaad compie 40 anni, metamorfosi futuro

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Lo Iaad, The Italian University for Design, compie 40 anni e sceglie metamorfosi come parola d'ordine per il futuro. "L'obiettivo è proporre nuovi modelli e contenuti formativi anche grazie al contributo di professionisti visionari. Abbiamo grandi ambizioni e tanti sogni", spiega Laura Milani, direttore dello Iaad, che per dedicarsi al progetto lascia la presidenza del Museo Nazionale del Cinema.

La squadra - presentata alla Nuvola Lavazza - è composta da sei presidenti di Dipartimento: affiancheranno Giorgetto Giugiaro, dal 2016 alla guida del Dipartimento di Transportation Design, Stefano Giovannoni (Product Design), Aldo Cibic (Interior Design), Romeo Gigli (Textile & Fashion), Emanuele Saffirio (Communication Design) e Geoff Mulgan (Innovation Design), con 6 direttori strategici. E' una novità il dipartimento di Design dell'innovazione. Lo Iaad ha due sedi a Torino (800 studenti) e Bologna, ma con Ad Education può contare su una struttura composta da 23 sedi, 8.600 studenti circa 600 docenti.