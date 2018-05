Bufera di vento e grandine su Torino

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Una bufera con impetuose raffiche di vento e una forte grandinata si è abbattuta su Torino poco dopo le 16. In gran parte della città, dalle zone collinari al centro, la visibilità per alcuni minuti è stata limitata a poche decine di metri e il traffico delle auto si è completamente fermato. Qualche centimetro di chicchi di grandine si è posato sulle strade.

Su tutto il Piemonte, eccetto la valle Scrivia, nell'Alessandrino, per 36 ore sarà allerta gialla per i temporali.

Il centralino dei Vigili del fuoco ha ricevuto decine di chiamate per i danni e i disagi provocati dal nubifragio su Torino. Numerose le richieste per il prosciugamento di garage e cantine, in diverse zone della città. In corso Vigevano, i vigili del fuoco stanno monitorando un albero pericolante.