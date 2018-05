Borsalino, prorogato affitto alla Haeres

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - E' stato prorogato fino al 31 luglio il contratto di affitto della Borsalino alla Haeres Equita di Philippe Camperio. Lo rendono noto in un comunicato congiunto i curatori fallimentari e Haeres.

Il contratto sarebbe scaduto domani. La proroga cosentirà spiega la nota, "la prosecuzione delle interlocuzioni tra le parti e di dare luogo agli adempimenti funzionali alla valorizzazione del compendio aziendale conservandolo in esercizio, a tutela dei creditori, dei livelli occupazionali e della continuità aziendale". La decisione garantisce la continuità produttiva del sito che ha 140 dipendenti, in attesa dell'asta competitiva per aggiudicarsi l'intero stabilimento, come previsto dalla procedura fallimentare. All'asta parteciperà anche la Haeres.