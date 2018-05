Borgate dal vivo, festival dei territori

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Oltre 2.000 chilometri attraverso l'Italia in 93 giorni, 7 regioni (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Umbria) e 47 comuni interessati, più di 50 eventi, 16 festival in rete. Sono i numeri della terza edizione di Borgate dal vivo, il festival più grande d'Europa dedicato ai territori più piccoli, borghi e borgate alpine, in programma dal 16 giugno al 16 settembre. La partenza a Ventimiglia con il concerto di Mirkoeilcane.

Quest'anno il programma, presentato al Circolo dei Lettori di Torino, si amplia in Performing Alps e comprende, oltre alla letteratura, altre forme artistiche, dal teatro alla musica al cinema alla danza. Tra gli ospiti Marco Paolini, Elio Germano, Giuseppe Cederna, Cristiano Godano, Marco Balzano, Marco Marsullo, Giusi Marchetta, Rosetta Pastorino, Matteo Bussola, Valentina Farinaccio e Roberto Camurri. "Il festival vuole contribuire alla lotta contro lo spopolamento alpino", spiega Alberto Milesi, ideatore e direttore del festival.