Auto contro moto, grave centauro

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Un italiano di 26 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Martini di Torino per le ferite riportate in un incidente stradale. Alla guida di una Kawasaki 500 il giovane è stato travolto da un'auto, ieri sera a Torino, all'incrocio tra corso Trapani e corso Peschiera.

L'automobilista, un cittadino iracheno con permesso di soggiorno, è risultato negativo all'alcoltest, ma sprovvisto di patente di guida. La sua auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che sono alla ricerca di testimoni.