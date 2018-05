Arrestato corriere con 85 chili droga

(ANSA) - NOVARA, 30 MAG - A forte velocità, in autostrada, nonostante la pioggia battente e l'asfalto bagnato. Un suv è stato fermato dalla polizia stradale sulla Torino-Milano, all'altezza dello svincolo di Biandrate. Quello che sembrava un normale controllo stradale si è però trasformato in un' operazione antidroga: i sedili posteriori dell'auto erano stati ribassati per caricare cinque scatoloni. All'interno gli agenti hanno trovato 85 chili di marijuana.

Il conducente dell'auto, che aveva insospettito i poliziotti per il nervosismo dimostrato al momento del controllo, è stato arrestato. Si tratta di un italiano con precedenti di polizia.