Ricerca cancro, delegazioni a Candiolo

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - "Siete la nostra voce concreta e preziosa sul territorio": così la presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli, ha accolto i rappresentanti delle 22 delegazioni piemontesi e i volontari, riuniti all'Istituto di Candiolo per l'incontro plenario, occasione anche per presentare i nuovi consiglieri Felicino Debernardi e Michele Coppola e il nuovo direttore, Gianmarco Sala.

"Il vostro è un contributo fondamentale", ha aggiunto la presidente Agnelli, sottolineando come nel 2017 le attività realizzate dai delegati hanno fatto registrare un incremento di donazioni superiore al 15% rispetto al 2016. "La vostra costante attività - ha proseguito - contribuisce in modo significativo non solo alla raccolta fondi, ma anche a divulgare la missione della Fondazione". Un'opera di sensibilizzazione che si è riverberata sui risultati del 5x1000: gli ultimi dati relativi al 2016, vedono un incremento sia per il numero di firme sia per la cifra destinata alla Fondazione.