Protesta M5S in Regione,'mio voto conta'

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Accogliendo l'invito del leader grillino Luigi Di Maio a manifestare dissenso contro la decisione del Capo dello stato di affidare l'incarico di Governo a Carlo Cottarelli, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte hanno esposto oggi in aula cartelli con la scritta 'il mio voto conta'.

E' avvenuto dopo l'ultimo intervento di una mattinata interamente fagocitata dalla polemica seguita alla presa di posizione di Mattarella. L'innesco del dibattito in apertura, per iniziativa della capogruppo M5s Francesca Frediani.

Il presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, ha chiesto l'immediato ritiro dei cartelli, che sono stati ripresentati dai pentastellati poco dopo, accompagnati dall'esposizione di un tricolore, appena sono stati dichiarati chiusi i lavori della mattina.