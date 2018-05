Piemonte nomina dg Asl, otto le conferme

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Nuovi direttori generali per le aziende sanitarie della Regione Piemonte. Li ha nominati, nella riunione di oggi, la giunta regionale; otto sono le conferme, in un caso in una sede diversa da quella attuale, e nove i nuovi incarichi. Alla Città della Salute e della Scienza di Torino è stato nominato Silvio Falco, attuale dg dell'azienda ospedaliera Mauriziano di Torino e già direttore sanitario della Città della Salute dal 2012 al 2015. L'assessorato alla Sanità sta studiando una modalità per consentire al commissario uscente, Gian Paolo Zanetta, di continuare a collaborare a titolo gratuito per seguire il percorso che porterà all'avvio del nuovo Parco della Salute.

Sono stati confermati i direttori generali dell'ospedale Maggiore di Novara (Mario Minola), Santa Croce e Carle di Cuneo (Corrado Bedogni)ì, Asl Torino 3 (Flavio Boraso), Asl Torino 4 (Lorenzo Ardissone), Asl Torino 5 (Massimo Uberti), Asl Vercelli (Chiara Serpieri), Asl Biella (Gianni Bonelli).

Le novità riguardano invece il San Luigi di Orbassano, dove è stato nominato Stefano Manfredi, attuale direttore generale dell'Asl di Lecco ma già direttore del San Luigi nel 2015. Maurizio Dall'Acqua, oggi direttore sanitario alla Città della Salute di Torino, e in precedenza direttore generale dell' ex Asl To2 è stato nominato direttore generale del Mauriziano. Giacomo Centini, già direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera universitaria Senese e attualmente consulente strategico della McKinsey&co, società internazionale di consulenza manageriale, è stato nominato direttore generale ad Alessandria.

All'Asl di Vercelli arriva Angelo Penna, attuale direttore sanitario dell'Asl di Biella. L'unica new entry al femminile è Arabella Fontana, all'Asl di Novara, di cui fino ad oggi era direttore sanitario. All'Asl Cuneo 1 arriva Salvatore Brugaletta, commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa, dove era già direttore generale; all'Asl Cuneo 2 Massimo Veglio, direttore sanitario all'Asl Città di Torino, in precedenza direttore generale dell'azienda Usl della Valle d'Aosta. Novità anche per l'Asl di Alessandria, dove è stato nominato Antonio Brambilla, dirigente responsabile del servizio di assistenza territoriale dell'assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, e all'Asl di Asti, dove il nuovo direttore generale è Mario Nicola Alparone, direttore generale dell'Asst Melegnano e Martesana. In precedenza era stato direttore amministrativo dell'Asl Monza e Brianza.